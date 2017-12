¿Cuáles son los 'outfits' más locos de Juan Labory de 'GH Revolution'? Te los mostramos

Enamorado de la moda si, pero no suele seguir los parámetros y las tendencias que nos llegan desde las pasarelas, ni el 'lifeStyle' al que estamos acostumbrados con los influencers actuales. Juan tiene un estilo muy particular y marcado, y es a partir de este punto donde hacemos dos afirmaciones: o te encanta o lo detestas .

LOOK DE NOCHE . ¿Por qué conformarse con el clásico negro para la noche madrileña teniendo toda una paleta de colores para utilizar? Eso es lo que debe de pensar Juan Labory, y como no le gusta la vida en blanco y negro, el azul, el amarillo y un bolso rosa de una adorable 'ovejita' completan el 'outfit' más descarado para darlo todo en la capital española.

'SPORT' AND 'CASUAL' . También hay tiempo para la comodidad y Juan Labory tiene el estilismo perfecto para esos momentos donde lo único que quieres es estar confortable. No pueden faltar unos pantalones de chandal (en este caso rojos) por dentro de los calcetines para que no molesten los bajos, un jersey de cuello vuelto en color amarillo. ¿Y para guardar las cosas y no cargar con ellas? Nada mejor que una riñonera ¡Son tendencia este invierno!