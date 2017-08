Anabel Pantoja y 'Fleki', ¿se les rompió el amor de tanto ‘instagramearlo’?

Anabel Pantoja no pasa por su mejor momento. Al delicado estado de salud de su padre, al que han amputado un pie, se le une la ruptura con su novio según publica ‘ Lecturas ’. Las pruebas de amor en redes sociales han sido una constante en estos cuatro años de relación, si te has perdido algún momento aquí te hacemos un repaso de la relación entre la sobrina de la Pantoja y su ya ex novio. ¿Se les acabó el amor de tanto publicarlo?