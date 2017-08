¡Insultos y amenazas! Hugo y Maite Galdeano la lían en redes

Parece ser que la guerra entre la familia Galdeano y Hugo Paz no cesa. Si hace unas horas veíamos los tensos mensajes que se intercambiaban el gaditano y la ex gran hermana , ahora es el turno de Maite Galdeano. La conductora de autobuses no ha dudado en dar la cara y defender a su hija de las acusaciones de Hugo: "vergüenza tiene que darte a ti que te has follao a la mas fea del pueblo", ha comentado la navarra. Ante tal comentario, Hugo ha seguido su guerra a través de las redes: "Mayte me dice por redes HDP! Yo ahora voy a sacar tres vídeos q tengo guardados".