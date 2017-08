Gloria Camila siempre presume de familia en las redes sociales y con su hermano José Fernando no iba a ser menos. Después de que su padre, Ortega Cano, triunfara en la plaza de toros de San Sebastián, la ex concursante de 'Supervivientes' mostraba un vídeo donde la podíamos ver junto a su hermano. Los dos jóvenes se mostraban relajados en una cama donde no ha faltado la risa ni la complicidad.