La nueva vida de Iván Sánchez, el avatar más famoso de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Iván entró para pretender a María Hernández y nos sorprendió a todos al bajar las escarleras disfrazado de avatar y queriendo enamorar a s tronista bajo ese atuendo, para que se fijase en su personalidad y no solo en lo que había fuera. María no solo aceptó el reto de tenerle como pretendiente, sino que llegó a ser uno de los tres finalistas del trono. Pero, como todos ya sabemos, María no se fue con ninguno de sus pretendientes (ni él ni Manu ni Cristian) y se marchó con Noel