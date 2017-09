Jennifer Ortiz (‘MYHYV’): “Me he reducido el pecho. No lo veía acorde con tener un hijo”

Antonio Diéguez

Hace ocho años se convirtió en una de las primeras mujeres en revolucionar 'Mujeres y Hombres y Viceversa' , donde ocupó el trono y se convirtió también en pretendienta de Javier Acevedo y Manuel Restituto. ¿Quién no recuerda su caída en plató? Pues poco queda de aquella alocada barcelonesa de 21 años, que trabajaba como camarera y soñaba con ser azafata de vuelo. Ni sus estilismos, ni siquiera sus pechos. Descubre cómo es la nueva Jenni por dentro y por fuera.

Al teléfono, mantiene ese inconfundible tono de voz y esa dulzura con la que se presentó en 2009 a 'Mujeres y Hombres...' en busca del amor. Sin embargo, Jennifer Ortiz es totalmente distinta en la actualidad. No sólo ha madurado al lado de Rafa, su novio, sino que se ha convertido en madre del pequeño Dylan, que el próximo mes de enero cumplirá los 4 años.



Estéticamente, la ex tronista también ha experimentado una transformación radical. Además de dejar atrás sus característicos ‘looks’ y bajar de peso, se acaba de someter a una intervención quirúrgica para quitarse las prótesis que se puso en el pecho cuando tenía 18 años. ¿Quieres saber a qué dedica actualmente? ¿Cuál es la talla actual de sujetador? ¿Tiene intención de volver a la televisión? ‘Outlook’ ha hablado con Jenny de todos los cambios que presenta en su actual vida y de los proyectos profesionales que se encuentra preparando en Barcelona, donde vive con su familia.

Te acabas de someter a una reducción de pecho. ¿Por qué lo has hecho?



Me operé el pecho cuando era muy jovencita, apenas tenía 18 años… Bueno, ya sabes, en esa edad estamos un poco locos (se ríe). Era un poco inmadura. Después de 10 años, me sentía incómoda y no veía que era algo que fuera acorde con tener un hijo y una vida más tranquila. Por eso me hice una reducción.

Tenías prótesis, ¿verdad?



Sí. Antes tenía una 95 y ahora una 90.

¿Estás contenta con los resultados?



Sí, aunque los cuatro días después de la operación son molestos y más si tienes un hijo. El postoperatorio se hace un poco duro y necesitas la ayuda de tus padres, pero la verdad es que lo recomiendo mucho, porque te sientes más segura de ti misma. Además, yo tenía problemas con el pecho izquierdo, que lo tenía enquistado.

Ése fue el detonante para operarte, ¿no?



Sí, para quitarme las prótesis. Ya está, ya me quedo con un pecho pequeñito.

Una talla 90 no es tan pequeña.



Es normal. Ahora estoy muy contenta.

¿Y tu chico? ¿Qué te dice?



Él también está contento. Él siempre dice que lo que a mí me guste a él le gusta. Nunca se mete en nada de lo que yo haga.

No es el único cambio que presentas desde tu aparición en ‘MYHYV’, porque has adelgazado bastante...



Con el embarazo engordé 30 kilos, que fue una cosa de locos. Luego me puse a comer sano y fui al gimnasio todos los días. Hacer ‘spinning’ es lo que más me ha ayudado a adelgazar.

¿Cuánto pesabas antes y cuál es tu peso actual?



Cuando estaba en la tele, pesaría unos 65 kgs. Ahora estoy en 58 kgs.

¿A qué te dedicas ahora que estás alejada de la televisión?



Ahora estoy formándome para poner un negocio en Barcelona de belleza, dedicado al diseño de cejas y pestañas, que es un mundo que a mí me encanta.

No estás casada con tu pareja, ¿verdad?



No, todavía no (se ríe).

¿A qué se dedica él?



No quiero hablar de él. Es algo suyo. No le gusta aparecer en los medios.

¿Cómo te ha cambiado la maternidad? ¿Cómo te ves ahora con respecto a cuando salías en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’?



Al final, lo que te cambia la vida es que aprendes de los errores. Cuando eres madre, te vuelves más sentimental… Ahora pienso: “Madre mía, cómo podía ser tan inmadura”. No sé, ahora veo con mi hijo que soy mucho más madura en las decisiones que tomo y más seria. Más consecuente en todo lo que hago.

¿Tu hijo es consciente de que has sido una de las primeras tronistas? ¿Te ha visto en televisión?



No, no, no (se ríe). Mi gordito es todavía muy chiquitito (se ríe). Él ve los dibujitos y, cuando sea mayor, se lo diré. Probablemente, se cachondeará (se ríe).

¿Tienes planes de aumentar la familia?



Sí, mi intención es darle un hermanito o una hermanita. No sé cuándo… Cuando llegue.

¿Mantienes relación con alguien de tu etapa televisiva?



Sí, con Elena Milla –también antigua tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’–. Soy muy amiga de ella. Realmente, es con la única persona con la que mantengo contacto.

¿No te tienta la idea de volver a la televisión? Seguro que te han propuesto participar en otros programas o ‘realities’…



El tema ese ya no… Nunca he aceptado, porque a mi pareja no le gusta el tema este. Me mantengo al margen por respeto a él, que siempre le ha echado para atrás este mundo. Entonces, me alejé de todo esto y desaparecí entre comillas por respeto a él.

Y por amor.



Sí, exacto. Por respeto y por amor. También por tener una tranquilidad con mi pareja. Estoy muy contenta en Barcelona con mi familia. En Madrid estaba sola, que no tenía ni a mis padres ni a nadie. Aquí todo es mucho más fácil con la familia.