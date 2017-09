Jorge Javier Vázquez envía un dardo en forma de foto... ¿a Isabel Pantoja?

"Vaya hombre! ¡Me han pillado y no me he dado cuenta! 😏", escribe Jorge Javier en su perfil de Instagram desde un lugar desconocido, firmando una imagen en la que posa muy poco natural. Y es imposible no pensar que está parodiando la última portada de Hola!, en la que retratan a Isabel Pantoja de vacaciones con su familia y que ha generado tantísima polémica por si se trata realmente de un robado o de un posado pactado.