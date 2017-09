¿Dónde estaba Kiko Rivera el día de la despedida de los ruedos de Francisco Rivera? Pues según su Instagram, trabajando y por eso no pudo asistir a la corrida Goyesca en Ronda. “Hoy es vuestro día hermanos @cayetanorivera @f.r.paquirri me encantaría poder asistir pero por motivos laborales como ya sabéis no podré asistir. Os deseo toda la suerte del mundo vuestro hermano que os quiere”, escribía Kiko en una publicación con una foto de sus dos hermanos.