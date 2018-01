¡Basta ya! El desnudo de Lola Ortiz de 'MyHyV' contra los prejuicios sobre la mujer

"Hoy me desnudo. Sí, me desnudo contra los prejuicios sobre la mujer cuando enseña su cuerpo. Porque por salir desnuda o con poca ropa, nadie puede etiquetarte con algún calificativo desagradable. Soy libre de querer mostrar tanto mi mente como mi cuerpo, porque no olvidemos una cosa: ¿acaso no es una mente la que mueve un cuerpo?". Con estas palabras se ha dirigido Lola a todos sus seguidores para mostrar su indignación con los prejuicios sobre los cuerpos de las mujeres.