Marta Torné presume de 'big booty' en su escapada a playas aztecas

La actriz Marta Torné ha decidido adelantarse al verano. Así, la que fuese presentadora de 'Cámbiame' ha cambiado las frías calles de Madrid por las playas más paradisiacas de la costa mexicana. Marta no ha dudado en presumir de 'big booty', hecho que ha enloquecido a sus fans.

No hay nada como disfrutar de las cristalinas aguas del mar mexicano junto a la blanca arena característica de la zona. Marta Torné no ha tardado en probarlo y nos lo ha mostrado con una fotografía muy muy sensual. ¡Qué bien le sienta la playa! "El Caribe me está sentando fenomenal la verdad.... 💦💦💦#culosexy #rebozada #modocroqueta #veranito #caribe #yesss", ha comentado la actriz en la publicación.