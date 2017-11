Muere una estrella: momentos en los que el ‘ojo rebelde’ de Leticia Sabater le hizo sombra

5. Eso sí, podremos agradecer que ya Oriana no hará chistes tan malos en plenos debates de ‘ Supervivientes ’ cuando le preguntaban por si le gustaba o no Leticia y ella respondía: “Su mirada no me gusta”. Con tan poca gracia lo decía que tenía que aclarar: “Era un chiste”. ¿De verdad, Oriana? Pero un chiste de los años 90, imaginamos. Además, los chistes no se aclaran. Gracias.