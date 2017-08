Tamara/Ámbar/Yurena, ‘SÍ cambió’: Del inesperado éxito pop a la diva televisiva

La conocimos en 'Crónicas Marcianas' como novia de Paco Porras pero pronto nos hizo tararear a todos su famoso tema 'No cambié'. En ese momento había nacido una diva, un personaje televisivo que pasaría de luchar por su nombre artístico a cambiárselo hasta en tres ocasiones. Recientemente volvió a hacernos reír y disfrutar de ella como concursante de ' Supervivientes '. Por si te pierdes en el tiempo te hacemos un repaso de como un personaje televisivo puede evolucionar hasta convertirse en una diva (cante o no) del pop AROUND THE WORL.