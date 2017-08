25 nombres que poner (o no) a tu bebé inspirados en Telecinco

No, no es un nombre nuevo: en realidad lo popularizó Verdi, pero desde que una personita llamada Aída Nízar Delgado apareció en televisión en 2004 el nombre se ha repetido más en los medios que en los 133 años que habían pasado desde que se estrenó la ópera. Aída, aída, ¡Aída! Aída repitió tanto su nombre que lo hizo suyo. ¡Aída, Aída, Aída! Aída hizo que su nombre pasase a ser un cántico. ¡Aída, Aída, Aída! Se calcula que cada cinco segundos Aída pronuncia su propio nombre en alto para elogiarse a sí misma. En lo que has tardado en leer ese texto, lo ha hecho, pues, tres veces. ¡Aída, Aída, Aída! Pon este nombre a un bebé que se quiera mucho a sí mismo.