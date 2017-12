Pelayo se sincera: “Este año ha sido duro pero no he dejado de luchar”

Después de pasar por un año duro, Pelayo se ha sincerado y ha comentado vía redes sociales que no ha dejado de luchar durante todo 2017. Y, lo más importante, el estilista e influencer lanza un mensaje de positividad, animando a toda esa gente que se encuentra en su propia lucha para que salgan adelante y no tiren la toalla.

“Este año ha sido duro pero no he dejado de luchar, por eso me empeñé en que publicaran esta foto en mi última entrevista. He luchado por las cosas en las que creía, por el trabajo, por mis amigos y he luchado por el amor. Y tengo que decir que una lucha siempre tiene recompensa aunque el camino sea cuesta arriba, así que ánimo gente, no tiréis la toalla!”. Con este texto, Pelayo ha querido sincerarse con sus seguidores junto a una bonita foto que pertence a su última entrevista en 'Interviú'.