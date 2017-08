¡Se busca!: Personajes televisivos que nos gustaría que volvieran a Telecinco 📺

Aunque no se ha ido de la televisión necesitamos verlo más a menudo y recuperar el personaje que nos enamoró en 'Sálvame'. Y es que hubo un momento en el que España no se dividía entre izquierda o derecha sino entre Nacho Polo y Víctor Sandoval. Gracias a la ruptura televisada más famosa de los últimos años pudimos conocer un poco más del Víctor más íntimo. Con él viajamos hasta Miami para exigir respuestas a su ex marido, bailamos al ritmo de ‘Nachopolízate’ y supimos que una picadura de araña puede provocarte la muerte. Todo eso en sólo unos meses.