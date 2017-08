Los programas de TV y películas que nos hablaron de 'GH' hace décadas sin saberlo

Es curioso que un formato como 'Gran Hermano' no llegase a nuestras vidas hasta el año 2000 cuando el cine llevaba explotándolo y hablándonos de él durante tantas décadas. El propio Hitchcock regresó a él de forma tímida pero mucho más malévola en 1961, cuando en 'Psicosis' Norman Bates apartó un cuadro de la recepción del motel que regentaba y observó cómo una huésped se desnudaba para meterse en la ducha. Ya no había aquí ni excusa, ni intereses honorables (en 'La ventana indiscreta' Stewart se proponía resolver un crimen, en 'Psicosis' Anthony Perkins estaba a punto de cometerlo). Simplemente existía la necesidad de alimentar una necesidad malsana de conocer la intimidad ajena.

"¿Por qué no grabamos la vida diaria de una familia de clase media alta?", se preguntó Gilbert un día. La familia escogida fueron los Loud (no me digáis que no es maravillosa la vida: "loud" podría traducirse como "llamativo", "estridente"), residentes en Santa Barbara. Y los artículos de prensa (y el mismo público) de la época pusieron el foco en algo que hoy ya ni nos planteamos: la suspensión de incredulidad. "¿Pero cómo es posible que esta familia actúe "normal" si está rodeada de cámaras?", se preguntaron los espectadores, escamados ante una nueva forma de narrativa en la que la ficción ya no era ficción y la realidad no era realidad del todo, sino una verdad pasada por el bendito filtro de la edición y el entretenimiento.