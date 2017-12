18 razones por las que tú no podrías ganar (ni siquiera entrar) a 'Gran Hermano'

Fran Patiño

Alguna vez has fantaseado con entrar como concursante en la casa más famosa de la televisión, y GANAR. Eres un auténtico fan de ' Gran Hermano ' y te encantaría vivir la experiencia y llevarte el maletín. ¡Tu gran personalidad seguro que daría mucho juego en el reality! Sin embargo, hay una serie de cosas por las que puede que participar en el programa no fuese una buena idea para ti. ¿Por qué no? Repasamos esas razones.

1. Porque tú ya lo magnificas todo fuera de la casa

“Es que en esa casa todo se magnifica”, dicen muchos de los concursantes que pasan por 'Gran Hermano'. Esa frase que tan bien conoces es el principal motivo por el que no te atreverías a participar en el programa. Y es que para intenso ya estás tú, que si ya lo magnificas todo fuera de la casa, imagínate para aguantarte ahí dentro…

2. Porque no dejas que nadie te vea despeinado

Sabemos tu secreto. Tienes un peine escondido en tu cuarto para que ninguno de tus compañeros de piso vean tus pelos de recién levantado. Coqueto que es uno, di que sí. Pero es por ello que no te pone nada la idea de que un montón de cámaras te graben despeinado y que toda España te vea de esa guisa.

3. Porque eres de esos que solo puede hacer sus necesidades en el cuarto de baño de su casa

Tu váter es tu váter. Y no sabes si es por costumbre o por el cariño que le tienes pero oye, hacer tus necesidades (y no nos referimos al pis precisamente) en un cuarto de baño que no sea el tuyo te cuesta muchísimo. Vamos, que no quieres que todo el país te vea estreñido en la casa de Guadalix de la Sierra ni tener que ir a pedirle laxantes al súper en prime time.

4. Porque tus compañeros de piso, que son dos, te sacan de quicio, así que convivir con 11 personas más harían que tirases la casa abajo como Godzilla

Lo de compartir piso con dos personas más ha hecho que desarrolles tu paciencia hasta límites insospechados y que ahora seas una persona mucho más zen. Era eso o que te diese un parraque. Aún así, muchas veces te sacan de quicio. Ya has visto que la convivencia no es fácil, así que no te imaginas tener que compartir casa rodeado de cámaras con 11 personas más como mínimo.

5. Porque no puedes actualizar tus redes sociales desde ahí dentro

Si tus redes sociales son un no parar de likes y de seguidores que comentan tus tuits, tus fotos de Instagram y tus estados de Facebook, ¿cómo vas a entrar a 'Gran Hermano' y dejarles abandonados durante el tiempo que estés en la casa? Ni de coña vas a permitir que otro influencer te arrebate a tus seguidores en tu ausencia, ¡faltaría más!

6. Porque estás siempre a dieta y no puedes alimentarte de macarrones todos los días

Pollo, arroz blanco, avena, salmón, aguacate, verduras… Tu lista de la compra es una oda a la alimentación sana y equilibrada. ¡Normal que tengas ese tipazo! Siempre estás a dieta porque el gym te ha hecho así. Cuando no tienen suficiente presupuesto, los concursantes de 'Gran Hermano' tienen que hacer virguerías para hacer una compra consensuada en la que predominan cosas como los macarrones y el tomate frito… y por ahí no pasas.

7. Porque sales a pegarte atracones a medianoche

Mucha dieta, sí, pero todo el mundo sabe que de vez en cuando sales a asaltar la nevera en mitad de la noche porque la ensalada de la cena te ha dejado hambriento. Eso, que puedes hacer en casa y quedarte tan pichi, en 'Gran Hermano' puede dar lugar a un conflicto televisado por dejar el frigorífico vacío. Y claro, ya te puedes imaginar el poco glamur que tiene salir expulsado del reality por zamparte la comida de tus compañeros a escondidas de madrugada.

8. Porque te encanta el orden y la limpieza pero puede que a tus compañeros de 'GH' no

Si cuando en casa se cae una miguita de pan al suelo apareces enseguida con la escoba desde donde estés, mira, mejor no entres en 'Gran Hermano'. Ten en cuenta que ahí dentro seríais unos cuantos y que en general en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra la gente está más pendiente de otras cosas que de la limpieza.

9. Porque no puedes estar más de tres días sin ir al gimnasio

Es así. Desde que te dio por cuidar tu cuerpo en serio el gimnasio se ha convertido en algo imprescindible para ti. Y, aunque dentro de 'Gran Hermano' siempre hay algo con lo que poder hacer deporte, no es suficiente para ti. Te faltan pesas y cacharritos como los que usas en tu gym.

10. Porque tienes la agenda llena de citas de Tinder o de Grindr hasta el año 2.019

Con lo que te ha costado reactivar tu vida sexual, organizar tus ligues de Tinder/Grindr y montarte una agenda de citas para los próximos meses, no se te ocurriría meterte justo ahora en 'Gran Hermano'. Aunque a algunos les da por hacer edredoning dentro de la casa, tú no consentirías que tu abuela te viese manteniendo relaciones sexuales debajo de un edredón.

11. Porque en la casa de Guadalix no hay sitio para toda tu ropa

Hay ropa tuya repartida por todos los armarios de tus compañeros de piso. Y no, no es que lo vuestro sea poliamor y duermas cada noche con uno de ellos, lo que ocurre es que tienes tanta ropa que no cabe en tu propio armario. Tú a 'Gran Hermano' no entras a no ser que tengas un vestidor para ti solo, que pasas de repetir modelito en la tele.

12. Porque tardas un montón en la ducha

Cuando estás a punto de entrar a la ducha las personas que conviven contigo corren despavoridas: quieren hacer antes sus necesidades porque saben que no vas a salir hasta pasada una hora. En 'Gran Hermano' tardar tanto duchándote podría suponer dejar a tus compañeros sin agua caliente y ya sabes lo que se magnifica todo ahí dentro…

13. Porque te gustaría entrar con tu gato pero a él no le gustan las cámaras

“No sin mi gato” pondrías como condición para entrar a 'Gran Hermano' como si fueses un concursante del VIP. El problema es que tu gato pasa de los realities porque él es así de discreto y no le gustan las cámaras. “El concurso o yo”, te dijo con su mirada cuando le contaste tu intención de presentarte al casting. Le diste una latita de sus favoritas y caíste rendido a sus bigotes.

14. Porque necesitas todo el sofá para ti

El sofá es un elemento imprescindible de la casa para ti y no te imaginas compartiéndolo con un montón de desconocidos. Llegar a tu salón, lanzarte y tumbarte a lo largo es algo que no podrías hacer en 'Gran Hermano' sin aplastar a nadie.

15. Porque llevas fatal lo de los nombres

Si cuando te presentan a más de tres personas seguidas te haces un lío con los nombres, empiezas a cambiarlos y enseguida se te olvidan, imagínate recordar los de más de una docena de concursantes. Acabarías nominando mediante descripción física y parecería el ‘¿Quién es quién?’ versión 'Gran Hermano'.

16. Porque no te fías de tus ex novios sosainas

Tus ex son muy discretos, pero quién sabe si el verte por la tele puede despertar su afán de protagonismo. Como no quieres sentirte Alba Carrillo , casi que mejor te quedas fuera del reality por si acaso les da por hablar lo más grande.

17. Porque necesitas enterarte de todos los salseos

Los concursantes de 'Gran Hermano' no tienen acceso al teléfono móvil y tú necesitas enterarte de todos los salseos que ocurren en tu grupo de amigos, en España y en el mundo entero. Si participaras en el programa tendrías que elegir entre tus grupos de 'Whatsapp' o el concurso, y ya sabemos cuál es la respuesta.

18. Porque tú sin filtros de Instagram, pasas

¿Quéee? ¿Dejar que te graben sin aplicar ningún filtro de Instagram? Tú, que te pasas un cuarto de hora decidiendo cuál le queda mejor al selfi que vas a subir, no vas a consentir que te graben así al natural, vamos, ni de broma. Filtros ya a las cámaras de 'GH' o tú no entras.