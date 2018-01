"Gym in the house" (gimnasio en casa), con estas palabras ha comenzado Rebeca Pous su publicación de Instagram. La artista parece haberse tomado muy en serio la nueva rutina de ejercicios de su particular "operación pivón". Sus seguidores no han tardado en manifestarse: mientras unos le animan a seguir con su nuevo objetivo, otros le dicen que la "operación pivón" ya ha sido completada y alaban su actual físico. ¿Cuánto tardaremos en ver los resultados que Rebeca espera conseguir?