Anabel Dueñas: la ‘supersingle’ amiga de nuestros personajes 'telecinqueros'

No sólo con Anabel Pantoja se atreve a hacer algún que otro vídeo musical. Con la mismísima Yurena, la reina del pop dance, hace su propia versión aflamencada de su ‘Music… Around the world’. Si hay algo que caracteriza a Anabel es un sentido del humor que refleja al compartir coreografía con Yurena. Nos preguntamos, ¿será yurenista… ‘around the world’? Estamos casi seguros que sí.