Tania Llasera explota en redes tras una falsa publicación: "#TODOMENTIRA"

"Después de un terrible divorcio, Tania se quedó destrozada psicológicamente. Tras una transformación milagrosa de su cuerpo, Tania rebosa confianza y su marido está terriblemente arrepentido. Descubre cómo lo consiguió". Con estas palabras un medio digital ceba una información que no ha sentado nada bien a la presentadora, que responde con las siguientes palabras: "¿En serio? ¿Ahora estoy divorciada y todo? Cualquiera que me conozca sabe que es todo una patraña. Las fotos están al revés. No os lo creáis, es #TODOMENTIRA"