La nueva vida de Triana Ramos ‘MYHYV’: de ex de Kiko Rivera a toda una ‘it mum’

Ahora la sevillana está enamorada de un joven guapísimo del que conocemos pocos datos aunque sí sabemos que desde hace unos meses están esperando su primer hijo. Embarazadísima y muy feliz, Triana no duda en enseñar sus fotos a lo ‘it mum’ en sus redes sociales para todos sus fans, cumpliendo todas las reglas elementales de cualquier famosa embarazada que retransmite ese momento antes del parto.

Regla número dos: mostrarte sexy con imágenes de plano corto cuando aún no se te nota la ‘barriguita’. Con esto podríamos decir que Triana ha conseguido acuñar un nuevo término: ‘it sexy mum’.

Regla número cuatro: enseña modelitos premamá que ayudarán a otras embarazadas a poder vestirse cuando más incómodo se haga el embarazo. Haz como Triana porque para ser una verdadera 'it mum sexy' tienes que llevar taconazo, botas altas, abrigos infinitos o vestidos muy ceñidos mostrando el momento tan bonito y especial por el que estás pasando.

Regla número cinco: visibiliza al padre de la criatura. Que el embarazo es cosa de dos, así que como bien hace nuestra ex tronista de ‘Mujeres y hombres y vicevesa’, publica con tu pareja para que los fans puedan ir haciendo ya cábalas de si se parecerá a la mamá o al papá. Además, si como en el caso de Triana tienes a semejante ‘papi chulo’ a tu lado, no lo escondas. Que el universo también merece verlo.

Una publicación compartida de Triana Ramos Moreno (@trm92) el 25 de May de 2017 a la(s) 1:00 PDT

Con estas reglas básicas podrás convertirte en una ‘it mum’ como ha hecho Triana. Esto no acaba aquí porque después vendrán los primeros ‘selfies’ de piececitos diminutos o las fotitos de biberones preparados. Eso sí, sea como sea sal siempre perfecta, ya sea con un moño hecho en un minuto porque no has dormido nada o porque al papi le ha tocado guardia esa noche y tus ojeras han desaparecido.