El viaje a Roma de Anabel Pantoja que confirmaría su ruptura con 'Fleki'

La colaboradora de 'Sálvame' se ha marcado un viajecito a Roma a lo Alejandro Albalá aunque no ha sido tan romántico porque Anabel ha viajado sin 'Fleki'. Desde el Pateón hasta la Fontana di Trevi, a la sobrina de Isabel Pantoja no se le ha quedado ningún monumento emblemático por visitar. Eso sí, ni rastro de su novio con el que se dió una nueva oportunidad y parece que no ha llegado a buen puerto.