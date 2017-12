Tamara García, Techi, Triana Ramos… ¿Cómo es la vida actual de las ex de Kiko Rivera?

En los últimos años salió de nuevo a la palestra mediática porque, tras ser representada por Toño Sanchís, se vió involucrada en una deuda con Hacienda. Asumiendo su parte de culpa, Tamara (con sorprendente cambio de look) narró en 'Sálvame' que el representante no le advirtió que parte de lo que ingresaba tenía que pagarlo a la administración pública y recibió una notificación en la que se le pedían 12.000 euros: "Ahora mismo estoy bien, he estado de okupa, ha sido una situación mala pero ahora estoy de alquiler, he podido estudiar y trabajo"