Piñas decoradas y villancicos: El espíritu navideño invade a David Bisbal y su hija Ella

Con la llegada de la Navidad todos nos ponemos a decorar nuestras casas junto a la familia y David Bisbal no iba a ser menos. El cantante ha decidido impregnarse del espíritu navideño junto a su pequeña hija realizando una piñas costumizadas para la ocasión. Y no sólo decoración, David se ha atrevido a cantar un villancico al que le ha seguido Ella… ¡y no lo hace nada mal! “Feliz Navidad. 🎁🎄 Tiempo para estar en familia y disfrutar de los momentos más especiales” , ha escrito el cantante en la publicación.