Antonio, el concursante que más nervioso se ha puesto en la historia de Pasapalabra

Pasapalabra lleva en emisión tantos años que es parte de la rutina de sus espectadores pero, en todo este tiempo, no habíamos visto a un aspirante que se pusiera tan, tan, tan, nervioso ante la sola idea de poder participar en el programa. Tras perder su último rosco (que le hizo llorar), Antonio ha pasado por la silla azul y estaba tan tenso que se ha tapado la cara durante toda la prueba.

Realizando la prueba que le daría la oportunidad de volver a ser concursante de Pasapalabra, Antonio se ha puesto las manos en la cara para no ver a nadie ni nada y poder concentrarse mejor a la hora de dar sus respuestas. Este palabradicto es tan fan del programa, que es muy importante para él sentarse en la mesa azul o la naranja, la que le corresponda.

Durante la silla azul, sus nervios no le han traicionado, ha vencido a su contrincante y se ha postulado como concursante. Sin embrago, Antonio no se ha mantenido tan sosegado cuando ha llegado la prueba del rosco, donde no ha tenido ningún fallo pero se ha distraído y ha quedado un punto por debajo de su rival.