¡100 palabras al día! Rafa se ha preparado su vuelta a 'Pasapalabra' a conciencia

Rafa Castaño, un joven sevillano de 26 años, vuelve a ‘Pasapalabra’ tras ganar ese derecho en el especial de Nochebuena 2015 donde compitió contra su propio hermano, Alberto. Una de sus mayores aficiones es la lectura, y no entiende un día sin leer. Y en esta segunda ocasión asegura que viene a darlo todo y a llevarse el bote.

Rafa es el pequeño de dos hermanos, hijos de un técnico aeronáutico ya jubilado y de una maestra de primaria que aún sigue en activo. Nuestro concursante, por su parte, es licenciado en Periodismo y tiene un Máster en Comunicación y Cultura. En el cuarto curso de su carrera tuvo la oportunidad de estudiar en Berlín gracias a una beca Erasmus.

Actualmente trabaja en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y colabora en un programa de la radio local, Neo FM, en un programa de cine llamado “Anochece que no es poco”. Por otro lado lleva un blog personal, “No prometo nada” con el que llegó a la portada de meneame.net y ser enlazado por el ganador del Premio Planeta 2013, Lorenzo Silva. Con este blog dice intentar mejorar su escritura con cada nueva entrada.

Vive desde hace 4 años con su novia Ana, ella es psicóloga, aunque Rafa se define a sí mismo como una persona solitaria y con demasiado sentido común, lo cual a veces le lleva a encerrarse demasiado en sí mismo, algo que no le gusta demasiado. Por otro lado se considera una persona llena de curiosidad, una virtud que espera no perder nunca.

Entre sus aficiones, la lectura ocupa el primer puesto “no entiendo un día sin leer, y no leo por obligación, sino por pasión”. Procura leer un libro a la semana lo que le ha proporcionado un gran conocimiento sobre literatura. Dice no tener un libro favorito, incluso desconfía de las personas que sí lo tienen, son personas conformistas “y a mí me gusta cambiar de parecer”. Escribe en una web de libros (Librotea), donde recomienda libros a otros lectores. Entre sus autores preferidos destacan Roberto Bolaño, Herman Hesse y Tolstoi con su Ana Karenina. Siempre le falta tiempo para leer y por ello ha aprendido incluso a leer mientras camina “creo recordar que un personaje de “Los detectives salvajes” de Bolaños, leía andando y cuando iba a la universidad como tenía media hora de camino, traté de aprovechar ese tiempo para leer mientras andaba”.

El cine y las series de televisión son otras de sus pasiones. “The Wire' es para él la mejor serie que se ha hecho, le gustan los clásicos del cine español, el cine europeo, Haneke y el neorrealismo italiano. Es aficionado al fútbol, su equipo es el Betis y confiesa tener un gran vicio con el videojuego Pro Evolution Soccer, llegando a dedicarle tanto tiempo que se encuentra en el puesto 30 del ranking mundial, Rafa asegura que tiene que controlarse para no dedicarle demasiado tiempo.También disfruta cantando en karaokes, retándose a sí mismo con grandes voces como Sinatra o Nino Bravo. Le gusta escuchar todo tipo de música como rock, jazz, electrónica… Es un chico ecléctico, aunque reconoce que sabe de música menos que de literatura y cine, algo que le molesta y quiere cambiar.

Rafa dice haberse preparado a conciencia para el programa esta vez, estudiando al menos 100 palabras al día, repasando también listas de palabras raras. Viene dispuesto a darlo todo esta vez y llevarse el bote a casa e invertirlo en una librería propia, pues el mundo de los libros sin duda le fascina. Tiene el apoyo de su familia, quienes ven en Pasapalabra la posibilidad de que Rafa para salir adelante.