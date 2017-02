Bustamante: "Cantar en el Palacio de Deportes fue un sueño hecho realidad"

Alba LC, a través de Facebook, se preguntaba qué sintió Bustamante al cantar en el Palacio de los deportes de Madrid ante sus miles de fans. El cantante nos ha explicado que se trataba de un objetivo, y que fue algo mágico: "Antes no se había dado la oportunidad, fue un momento mágico en el que disfruté de mis fans, de mis seres queridos y de mucha gente de la profesión que me ha apoyado durante quince años, fue un día para enmarcar". Este concierto no solo supuso un sueño cumplido para el cantante, también le dio ideas sobre cómo enfocar su gira de verano, tal y como ha contado para '¡Qué invitado tan feliz!'.