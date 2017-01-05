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Cumpleaños, homenajes y música en el plató

Este sábado en 'QTTF' el cumpleaños de Don Juan Carlos y la visita de Jesús Calleja

Don Juan Carlos cumple 79 años, ¡Felicidades!

Jesús Calleja nos habla de lo nuevo de 'Volando voy' 

05.01.17 | 15:40h.

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Este sábado el cumpleaños de Don Juan Carlos, el recuerdo de la mujer de Manolo Escobar y Jesús Calleja. 

maria teresa campos qttf

Celebramos el 79 cumpleaños de Don Juan Carlos junto a los periodistas Pilar Eyre. Descubriremos el lado más personal de nuestro Rey emérito, sus grandes pasiones ocultas, sus gustos y aficiones o cómo se comporta en su faceta como padre o esposo. Veremos imágenes inéditas del monarca disfrutando de algunos de sus hobbys y veremos parte de la exclusiva entrevista que Don Juan Carlos concedió antes de su abdicación, el 2 de junio de 2014.

Recordaremos la última entrevista de Anita Marx en 'QTTF'. Un merecido tributo junto a los familiares y amigos de la mujer que enamoró al rey del pasodoble Manolo Escobar.

Además veremos en primicia imágenes de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet dando la bienvenida al 2017. 

El presentador Jesús Calleja nos contará todas las novedades de la segunda temporada de 'Volando voy' que regresa a Cuatro. El  aventurero leonés nos hablará de su reciente experiencia vivida junto a David Bisbal y Fernando Alonso… y recibirá una sorpresa que le va a emocionar.

Y el domingo... Jordi González y 'Gran Hermano VIP' con la presencia en plató de a última ganadora del concurso: Laura Matamoros

Además tendremos la música de 'La oreja de Van Gogh' y Las Campos reciben una sorpresa. 

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