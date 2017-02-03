Este domingo vuelve a '¡Qué tiempo tan feliz!'
El saludo de sus excompañeros obreros y otros 9 momentos televisivos de Bustamente
Bustamante, Luis del Olmo, Fangoria y El Langui este fin de semana en '¡QTTF!'
Su lado más generoso, familiar y emotivo
La diversión y complicidad con 'Gran Hermano'
Su pasado como albañil y su éxito actual en el mundo de la música
03.02.17 | 17:20h. telecinco.es |
San Vicente de la Varquera es su primer hogar, pero David Bustamante cada vez se siente más como en casa por los pasillos de Mediaset. En la televisión le hemos visto crecer como artista y, por eso, celebramos a su lado cada éxito y nuevo proyecto. Sus visitas nos han dejado momentos que demuestran a un Bustamante que, además de artista, es un gran ser humano. Simpático, divertido, sentimental y generoso, así se hemos podido ver al cantante durante años resumidos en estos 10 momentazos.
María Teresa Campos siempre recibe a David Bustamante con los brazos abiertos. Este domingo cinco de enero el cantante vuelve al plató de '¡Qué tiempo tan feliz!', pero no es la primera vez que David viene a celebrar sus éxitos con nosotros. En estos 15 años de carrera musical que este fin de semana celebra con nosotros hemos podido disfrutar de sus actuaciones en numerosas ocasiones. Uno de sus últimos singles, 'La mentira', sonaba así de bien:
Resulta imposible hablar de la carrera de David Bustamante sin recordar sus inicios. Fue uno de los primeros triunfitos que debutó tras su paso por la primera edición de 'Operación Triunfo'. De aquel adolescente que apenas había salido de su pueblo han cambiado algunas cosas hasta convertirse en la estrella internacional que es hoy en día. Lo que aún se mantiene en él es su manera de sentir, por eso del David que acababa de salir de su pueblo cántabro todavía quedan algunas lágrimas...
En 2014 pisó el plató de 'Hable con ellas' para elegir portada de su nuevo disco y recordar sus inicios en Cantabria. Y es que David Bustamante dejó de subirse al andamio para pisar firme sobre el escenario. Sus antiguos compañeros de obra quisieron mandarle un bonito mensaje:
Su familia es quien le hace mantener los pies en la tierra y gracias a ellos Bustamante sigue siendo el mismo David de siempre. Su mujer Paula Echevarría es tan importante para él que jamás ha dudado en dar la cara por ella cuando lo ha necesitado. En plena polémica por el supuesto 'copia y pega' de sus estilismos, David aprovechó su fama para defender públicamente al amor de su vida:
No sólo eso, si no que siempre anda presumiendo de familia en sus redes sociales. Incluso se atreve a decir en directo que "para hacer bien los niños, lo bueno es ensayar todos los días":
Su generosidad va más allá de su mujer e hija. David siempre tiene un hueco en su corazón para ayudar a quien más le necesite. Sonia y Pilar, dos madres de niños con Síndrome 5p, descubrieron en el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' el lado más altruista de Bustamante y consiguieron emocionar al cántabro:
De David Bustamante lo conocemos prácticamente todo: Su trayectoria profesional, su vida personal, su familia... ¡Incluso su casa! El artista ha sido uno de los invitados estrella de Bertín Osborne. Su simpatía y disponibilidad con la prensa llegaron hasta el punto de abrir las puertas de su casa a 'Mi casa es la tuya'. Así fue cómo David Bustamante desnudó sus sentimientos con Bertín:
Agradecido con la cadena, David ha colaborado en varias ocasiones con 'Gran Hermano'. A comienzos de 2017 visitaba Guadalix de la Sierra para ser cómplice del gran secreto de Tutto Durán en 'GH VIP'. Tutto no daba crédito y desde plató las risas estuvieron aseguradas con el juego que se trajo Bustamante, ¡fue uno de los momentos más divertidos de la noche!:
No era ésta la primera vez que David pisaba la casa de Guadalix. Ya en la decimoquinta edición de 'Gran Hermano' se atrevió a darle un repaso a los concursantes por el desorden que tenían montado los concursantes:
Además tuvo un papel clave en el concurso cuando, junto con su actuación, tuvo que ser el encargado de comunicar a los concursantes que la prueba estaba superada:
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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03:10
CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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03:10
CUENTA ATRAS
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04:05
CUENTA ATRAS
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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07:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
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07:45
REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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09:25
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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10:15
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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11:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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15:00
HAWAI 5.0
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15:45
HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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22:40
NCIS: LOS ÁNGELES
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23:30
NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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03:25
CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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05:40
EL ZAPPING DE SURFEROS
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01:30
EL CUERPO DEL DELITO
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02:30
EL CUERPO DEL DELITO
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03:15
EL CUERPO DEL DELITO
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04:00
EL CUERPO DEL DELITO
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:30
ANATOMIA DE GREY
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08:10
ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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11:00
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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14:15
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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16:05
MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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17:45
TU CASA A JUICIO
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18:30
TU CASA A JUICIO
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19:15
TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
CAZAMARIPOSAS
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21:35
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'UP IN THE AIR'
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00:00
DCINE: 'DRAGONFLY: LA SOMBRA DE LA LIBELULA'
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01:55
THE CLOSER
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02:00
THE CLOSER
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THE CLOSER
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03:20
THE CLOSER
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THE CLOSER
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04:45
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'DRAGONFLY: LA SOMBRA DE LA LIBELULA'
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01:55
THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:15
RECIEN HIPOTECADOS
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07:45
RECIEN HIPOTECADOS
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07:50
RECIEN HIPOTECADOS
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08:15
RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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11:15
VENDER PARA COMPRAR
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12:15
VENDER PARA COMPRAR
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13:15
VENDER PARA COMPRAR
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14:15
VENDER PARA COMPRAR
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15:10
VENDER PARA COMPRAR
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16:05
VENDER PARA COMPRAR
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17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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17:45
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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18:35
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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19:35
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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20:30
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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22:00
CASTLE
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22:45
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:25
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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00:45
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:40
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:25
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:45
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:10
ESPECIAL CALLEJEROS
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05:00
CALLEJEROS
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05:45
CALLEJEROS
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06:00
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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06:25
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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07:10
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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08:00
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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08:55
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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09:50
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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10:45
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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11:35
SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:30
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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12:55
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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14:20
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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15:20
INKMASTER
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16:05
INKMASTER
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16:55
VETERINARIO AL RESCATE
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17:20
VETERINARIO AL RESCATE
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17:45
VETERINARIO AL RESCATE
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:10
GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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23:15
GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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00:05
GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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01:00
GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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01:55
GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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02:45
CUARTO MILENIO
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CUARTO MILENIO
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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CUARTO MILENIO
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CUARTO MILENIO
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06:00
FOGONES LEJANOS
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07:05
FOGONES LEJANOS
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08:10
TRAGONES
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08:35
TRAGONES
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08:55
TRINCHADO
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09:40
TRINCHADO
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10:25
TRINCHADO
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11:10
TRINCHADO
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LOS INGENIADORES
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12:45
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:10
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:35
LA CIENCIA A TUS PIES
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CIENCIA PARA TORPES
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14:20
CIENCIA PARA TORPES
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14:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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15:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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16:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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17:05
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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17:35
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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18:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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18:30
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:25
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:55
FUERA DE COBERTURA
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21:10
EN EL PUNTO DE MIRA
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22:45
ESPECIAL CALLEJEROS
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23:45
ESPECIAL CALLEJEROS
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00:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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01:55
ESPECIAL CALLEJEROS
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02:40
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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05:35
CALLEJEROS
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