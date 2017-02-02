El sábado a las 18.00 h y el domingo a las 18.15 horas
Bustamante, Luis del Olmo, Fangoria y El Langui visitan '¡Qué tiempo tan feliz!'
Además, Francisco celebra con nosotros su cumpleaños
Datos exclusivos sobre Pepe Navarro e Ivonne Reyes
El sábado Joey Montana pondrá la nota musical con 'Picky-Picky'
Alaska homenajeará a su amiga Bimba Bosé
02.02.17 | 18:02h. telecinco.es |
Este fin de semana '¡Qué tiempo tan feliz!' se llena de música con la visita de cinco artistas que traerán sus últimos éxitos hasta nuestro plató. Además realizamos una investigación periodística en el caso de Pepe Navarro e Ivonne Reyes con últimos datos exclusivos. Por su parte, Luis del Olmo viene a aclarar el tema judicial que le acontece en los últimos días.
El sábado con Francisco, El Langui y Joey Montana
Este sábado celebramos el cumpleaños de Francisco. El artista cumple 58 años en uno de los mejores momentos de su vida profesional y personal. Un acontecimiento que coincide con el 35 aniversario de su carrera musical y en el que el valenciano no estará solo, le espera una tarde llena de muchas sorpresas y emociones.
Escucharemos el estremecedor testimonio de El Langui. Juan Manuel Montilla nos hablará del acoso escolar que sufrió en su infancia y como pudo superarlo gracias a los valientes que dieron la cara por él. Ese es el mensaje de la nueva campaña 12 Meses de Mediaset, "Se buscan valientes", para la que presta su imagen y su voz. Una iniciativa solidaria cuyo vídeo ha recibido más de 3 millones de reproducciones y que espera 8 millones de vistas potenciales en las redes sociales. El Langui interpretará el tema principal de la campaña pero no lo hará solo, estará acompañado por alguien muy especial.
Además desvelaremos nuevos datos sobre Pepe Navarro e Ivonne Reyes. María Teresa Campos entrevistará a la única periodista que ha tenido acceso a los mensajes de móvil que se enviaron el presentador y la venezolana y cuyo contenido desvelaremos en el programa.
El panameño Joey Montana viene dispuesto a revolucionar el plató de QTTF. La sensación de la música latina nos pondrá a todos a bailar con su gran éxito ‘Picky-Picky’.
El domingo nos visitarán Bustamante, Luis del Olmo y Fangoria
Bustamante celebra 15 años en el mundo de la música. Un acontecimiento en el que San Vicente de la Barquera, su pueblo, estará muy presente durante todo el programa. Tras 15 años, Bustamante hará nuevas confesiones de su paso por 'Operción Triunfo' que nos van a sorprender a todos. Por su parte, las fans del cántabro tendrán la oportunidad de preguntar a su ídolo todo aquello que deseen.
Luis del Olmo concede su primera entrevista en un plató de televisión tras la sentencia que condena a su exadministrador a 10 años de cárcel.
Fangoria nos presenta su nuevo single, 'Espectacular'. Además, Alaska recordará a su gran amiga Bimba Bosé, de la que no pudo despedirse ya que se encontraba de viaje a miles de kilómetros junto a su madre, América.
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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M.I.R
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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WALKER
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. NEW YORK
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'EL INCIDENTE'
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DCINE: 'SEÑALES'
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'UP IN THE AIR'
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DCINE: 'DRAGONFLY: LA SOMBRA DE LA LIBELULA'
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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10:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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ESPECIAL CALLEJEROS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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CUARTO MILENIO
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