Sábado a las 18.00 h.
¡Carnaval con Javier Sardá, Gigliola Cinquetti y Manel Navarro en '¡QTTF!'🎉
Ya en el pasado María Teresa presentó a Sardá como "un tío muy raro"
24.02.17 | 12:20h. telecinco.es |
Javier Sardá será uno de los invitados este sábado en el plató de '¡QTTF!' para pasar la tarde junto a María Teresa Campos y el resto de colaboradores del programa. Ya en el pasado María Teresa presentó a Sardá como "un tío muy raro". ¿Preparados para vivir una tarde inolvidable con las dos estrellas de la televisión? Además, Gigliola Cinquetti y Manel Navarro vivirán con nosotros la tarde de Carnaval.
Javier Sardá nos presenta “Historia de la mala leche”, un libro hilarante, desenfadado y divertido con algunas de las mejores pullas lanzadas, a lo largo de la historia, por famosos de diferentes ámbitos: escritores, políticos, deportistas, artistas, filósofos. María Teresa Campos entrevista al presentador cuando se cumplen 20 años de su debut en Telecinco con ‘Moros y Cristianos’. Recordaremos con él su etapa más gloriosa en “Crónicas Marcianas” y recibirá dos sorpresas que le van a emocionar.
La nostalgia correrá a cargo de la artista Gigliola Cinquetti, una de las figuras más emblemáticas de la música italiana. La cantante interpretará el tema que da título a nuestro programa. Su carrera artística inició en 1964 cuando tan solo tenía 16 años de edad. Con el tema No tengo edad (para amar) se convirtió en la ganadora del Festival de la Canción de San Remo y dos meses repitió hazaña en Eurovisión.
Y hablando de Eurovisión nos visita Manel Navarro, nuestro representante español en el famoso festival de la canción. Esta joven promesa de la música nos interpretará “Do it for your lover”, el tema que defenderá el próximo 13 de mayo en Kiev y que viene acompañado de polémica.
Un festival de música y color en una tarde dedicada al carnaval, en la que conectaremos en directo con Cádiz donde varias chirigotas nos han preparado una sorpresa muy especial.
En el apartado de actualidad hablaremos de la decisión de la Audiencia de Palma de dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin, una noticia que ha sorprendido e indignado a algunos de los invitados que tendremos en el programa. Ellos o sus familiares han tenido que ingresar en prisión por delitos insignificantes y muy inferiores al del exduque de Palma.
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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05:15
LA TIENDA EN CASA
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05:45
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:25
RIS CIENTIFICA
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07:15
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
08:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
08:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
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09:45
WALKER
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10:30
WALKER
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WALKER
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12:10
FLASHPOINT
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13:05
FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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14:55
C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. NEW YORK
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20:05
C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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21:40
C.S.I. NEW YORK
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22:30
HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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05:40
EL ZAPPING DE SURFEROS
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00:15
DCINE: 'THE IMITACION GAME (DESCIFRANDO ENIGMA)'
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02:15
SIN RASTRO
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03:00
SIN RASTRO
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03:40
SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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07:45
ANATOMIA DE GREY
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08:30
ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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10:00
MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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14:20
CASTLE
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CASTLE
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16:05
CASTLE
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17:00
TU CASA A JUICIO
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17:45
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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20:15
TU CASA A JUICIO
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21:05
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:10
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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21:45
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:15
FRIDAY I'M IN LOVE: 'CITA CON EL AMOR'
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23:45
FRIDAY I'M IN LOVE: 'FALSAS APARIENCIAS'
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01:50
THE CLOSER
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02:35
THE CLOSER
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03:10
THE CLOSER
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03:45
THE CLOSER
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04:20
THE CLOSER
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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01:50
THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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07:40
CONQUÍSTAME
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09:15
CONQUÍSTAME
-
10:55
CONQUÍSTAME
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12:15
VENDER PARA COMPRAR
-
13:15
VENDER PARA COMPRAR
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14:15
VENDER PARA COMPRAR
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15:10
VENDER PARA COMPRAR
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16:00
VENDER PARA COMPRAR
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17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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17:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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18:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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19:30
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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22:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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23:45
CASTLE
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00:30
CASTLE
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01:15
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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04:10
CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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00:35
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:35
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:00
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:40
RÍO SALVAJE
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03:10
RÍO SALVAJE
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03:45
DESAFÍO EXTREMO
-
04:35
DESAFÍO EXTREMO
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05:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:35
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:20
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:05
SUPERCOLECCIONES
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12:30
LOCOS DEL RECICLAJE
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:25
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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15:00
INKMASTER
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15:50
INKMASTER
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16:35
VETERINARIO AL RESCATE
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17:00
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:25
VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
18:50
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:45
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:05
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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22:00
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:30
GEMELOS DIABÓLICOS
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23:30
GEMELOS DIABÓLICOS
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00:25
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:30
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:20
GEMELOS DIABÓLICOS
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03:10
CUARTO MILENIO
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05:10
CUARTO MILENIO
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00:25
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:30
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:20
GEMELOS DIABÓLICOS
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03:10
CUARTO MILENIO
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05:10
CUARTO MILENIO
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07:00
FOGONES LEJANOS
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07:45
TRAGONES
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08:05
TRAGONES
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08:30
TRINCHADO
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09:15
TRINCHADO
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10:00
TRINCHADO
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10:45
TRINCHADO
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11:30
LOS INGENIADORES
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12:20
LA CIENCIA A TUS PIES
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12:45
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:10
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:30
CIENCIA PARA TORPES
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13:55
CIENCIA PARA TORPES
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14:25
CIENCIA PARA TORPES
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14:50
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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15:20
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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15:45
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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16:20
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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16:45
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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17:20
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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17:45
LOS GIPSY KINGS
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19:30
LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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