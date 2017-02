¡Carnaval con Javier Sardá, Gigliola Cinquetti y Manel Navarro en '¡QTTF!'🎉

Javier Sardá nos presenta “Historia de la mala leche”, un libro hilarante, desenfadado y divertido con algunas de las mejores pullas lanzadas, a lo largo de la historia, por famosos de diferentes ámbitos: escritores, políticos, deportistas, artistas, filósofos. María Teresa Campos entrevista al presentador cuando se cumplen 20 años de su debut en Telecinco con ‘Moros y Cristianos’. Recordaremos con él su etapa más gloriosa en “Crónicas Marcianas” y recibirá dos sorpresas que le van a emocionar.

La nostalgia correrá a cargo de la artista Gigliola Cinquetti, una de las figuras más emblemáticas de la música italiana. La cantante interpretará el tema que da título a nuestro programa. Su carrera artística inició en 1964 cuando tan solo tenía 16 años de edad. Con el tema No tengo edad (para amar) se convirtió en la ganadora del Festival de la Canción de San Remo y dos meses repitió hazaña en Eurovisión.

Y hablando de Eurovisión nos visita Manel Navarro, nuestro representante español en el famoso festival de la canción. Esta joven promesa de la música nos interpretará “Do it for your lover”, el tema que defenderá el próximo 13 de mayo en Kiev y que viene acompañado de polémica.

Un festival de música y color en una tarde dedicada al carnaval, en la que conectaremos en directo con Cádiz donde varias chirigotas nos han preparado una sorpresa muy especial.

En el apartado de actualidad hablaremos de la decisión de la Audiencia de Palma de dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin, una noticia que ha sorprendido e indignado a algunos de los invitados que tendremos en el programa. Ellos o sus familiares han tenido que ingresar en prisión por delitos insignificantes y muy inferiores al del exduque de Palma.