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El sábado y el domingo, con María Teresa Campos

La reaparición de Marisol, Risto, Terelu y 'Las Campos', este fin de semana en 'QTTF'

Mª Teresa y Carmen Borrego comentarán el paso de Terelu en ‘GH VIP’

Risto regresa a Cuatro con ‘Chester in love’ y será jurado en Got Talent España’

11.01.17 | 18:19h.

‘Qué tiempo tan feliz’ tiene preparado un fin de semana lleno de sorpresas y emociones. El sábado, el programa recibe la visita de la hija de Marisol y comentaran el paso de Terelu por ‘GH VIP’. El domingo, Risto Mejide visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos en Mediaset.

qttf

Este sábado, ‘Qué tiempo tan feliz’ tiene preparada una tarde llena de emociones y sorpresas en la que veremos imágenes inéditas de la reaparición de Marisol junto a su hija Celia Flores. La hija pequeña de Pepa Flores visita ‘QTTF’ para presentarnos el disco: ‘20 Años, de Marisol a Pepa Flores’, un álbum en el que rescata los grandes éxitos de su madre, acompañada de grandes artistas de nuestro país, como Estrella Morente, Bebe o Antonio Carmona. Escucharemos canciones emblemáticas como ‘Estando contigo’, ‘Corazón contento’ o ‘Tómbola’ y tendremos en plató cinco trajes pertenecientes a la niña prodigio.

Además María Teresa Campos y su hija Carmen Borrego comentarán la entrada de Terelu en ‘GH VIP’. Un equipo de ‘QTTF’ ha acompañado a nuestra colaboradora desde su casa hasta Guadalix. ¿Qué ha llevado en la maleta? ¿Cuántos días está dispuesta a permanecer dentro de la casa y qué nos ha dicho de Toño Sanchís?

Y veremos junto a ‘Las Campos’ lo más destacado del último capítulo en el que María Teresa, Terelu y Carmen viajan a su tierra natal para reencontrarse con familiares y amigos y visitar los lugares que han marcado su vida.

El domingo, el programa recibe la visita de Risto Mejide horas antes de sentarse de nuevo en el famoso ‘Chester’.  El publicista nos hablará de su regreso a Cuatro con ‘Chester in love’ y del inminente estreno de ‘Got Talent España’ en Telecinco, en el que vuelve a ejercer de jurado tras su paso por ‘OT’ y ‘Tú sí que vales’.

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