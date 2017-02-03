¡Qué invitado tan feliz!
¿Qué quieres saber de Bustamante? ¡Ahora tú puedes ser su entrevistador! 📹
Deja tus preguntas, las mejores las haremos para el nuevo post de '¡Qué invitado tan feliz!'
03.02.17 | 16:22h. telecinco.es |
Bustamante visita este domingo el plató de '¡Qué tiempo tan feliz!' para presentarnos su nuevo disco 'Amor de los dos'. Desde el blog del programa, '¡Qué invitado tan feliz!' queremos que formes parte de este día tan especial y por ello te invitamos a que nos cuentes todo eso que siempre has querido saber del cantante. ¿Qué es eso que Bustamante sueña con realizar algún día? ¿Cuál ha sido su momento más embarazoso? ¡Déjanos todas las preguntas que se te ocurran y se las haremos por ti!
En ' ¡Qué invitado tan feliz!' queremos que sepas que tú eres muy importante para nosotros y, ¿qué mejor forma de demostrártelo que dándote la oportunidad de que entrevistes a nuestros invitados? ¡No te lo pienses y cuéntanos! Escríbenos aquí mismo tu pregunta, o bien déjanos tu comentario en Facebook o Twitter.
Bustamante celebra 15 años en el mundo de la música y lo vamos a celebrar en '¡QTTF!'. San Vicente de la Barquera , su pueblo, estará muy presente durante todo el programa, algo que sin duda emocionará al artista. Tras 15 años, Bustamante hará nuevas confesiones de su paso por 'Operción Triunfo' que nos sorprenderán a todos. El mejor plan para el domingo, a las 18.15 horas, en Telecinco.
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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C.S.I. NEW YORK
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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03:25
CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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04:00
EL CUERPO DEL DELITO
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'UP IN THE AIR'
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DCINE: 'DRAGONFLY: LA SOMBRA DE LA LIBELULA'
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'DRAGONFLY: LA SOMBRA DE LA LIBELULA'
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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16:05
VENDER PARA COMPRAR
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17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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22:00
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:30
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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14:20
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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15:20
INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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CUARTO MILENIO
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CUARTO MILENIO
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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GEMELOS DIABÓLICOS (ESTRENO)
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CUARTO MILENIO
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CUARTO MILENIO
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FOGONES LEJANOS
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07:05
FOGONES LEJANOS
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TRAGONES
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08:35
TRAGONES
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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LOS INGENIADORES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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13:10
LA CIENCIA A TUS PIES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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CIENCIA PARA TORPES
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CIENCIA PARA TORPES
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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15:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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16:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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17:05
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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17:35
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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18:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:25
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:55
FUERA DE COBERTURA
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EN EL PUNTO DE MIRA
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ESPECIAL CALLEJEROS
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23:45
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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