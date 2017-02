Torito y sus confesiones en 'Ácido': "No aguanto lo cuadriculado que es Quique"

“Destaco su capacidad de persuasión para conseguir que el público cante, baile o haga el ridículo si él se lo pide”. Son las palabras que destacan en un prólogo escrito por María Teresa Campos. El colaborador no solo hace un repaso a toda su carrera, sino que esconde a Torito y saca a relucir a Quique: “La descripción de payaso me viene como sortija al dedo. Es un personaje estereotípico cuya función es hacer reír a la gente, un actor satírico que se burla de cotidianeidad con el que adorno mi cuerpo”.

Pero en ocasiones, Quique no tiene nada que ver con Torito: “A diferencia de mi genial y persistente improvisación, que nos ha llevado a grandes éxitos profesionales, no aguanto lo cuadriculado y sistematizado que es Quique”. Torito reconoce que la mezcla de sus dos yos es la clave del éxito: “En ocasiones me superan sus constantes ganas de bromear y su cierto egocentrismo… Pero he de reconocer que la conjunción de las dos personalidades es perfecta para trabajar”.

La positividad y la sinceridad brillan con su particular y humor ácido que hacen honor al título de estas memorias donde también podemos encontrar fotografías de un jovencísimo Quique. Tampoco faltan referencias al sexo y a los aspectos más privados de su vida al confesar el amor que siente por su pareja y lo ilusionados que se encuentran ambos por su reciente paternidad.