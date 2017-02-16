El colaborador presenta un libro autobiográfico
Torito y sus confesiones en 'Ácido': "No aguanto lo cuadriculado que es Quique"
Torito: "La descripción de payaso me viene como sortija al dedo"
El prólogo está escrito por María Teresa Campos
Todo sobre Torito
16.02.17 | 10:34h. telecinco.es |
Torito nos presenta su otro yo, Quique Jiménez, en un libro autobiográfico escrito desde la sinceridad y el humor. ‘Ácido’ ya está en librerías y cuenta con la colaboración de artistas como Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Mercedes Milá, Melendi o Paco León, entre muchos otros, que sacarán el lado más íntimo con sus preguntas al colaborador de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ y el ‘DBT de GH’.
“Destaco su capacidad de persuasión para conseguir que el público cante, baile o haga el ridículo si él se lo pide”. Son las palabras que destacan en un prólogo escrito por María Teresa Campos. El colaborador no solo hace un repaso a toda su carrera, sino que esconde a Torito y saca a relucir a Quique: “La descripción de payaso me viene como sortija al dedo. Es un personaje estereotípico cuya función es hacer reír a la gente, un actor satírico que se burla de cotidianeidad con el que adorno mi cuerpo”.
Pero en ocasiones, Quique no tiene nada que ver con Torito: “A diferencia de mi genial y persistente improvisación, que nos ha llevado a grandes éxitos profesionales, no aguanto lo cuadriculado y sistematizado que es Quique”. Torito reconoce que la mezcla de sus dos yos es la clave del éxito: “En ocasiones me superan sus constantes ganas de bromear y su cierto egocentrismo… Pero he de reconocer que la conjunción de las dos personalidades es perfecta para trabajar”.
La positividad y la sinceridad brillan con su particular y humor ácido que hacen honor al título de estas memorias donde también podemos encontrar fotografías de un jovencísimo Quique. Tampoco faltan referencias al sexo y a los aspectos más privados de su vida al confesar el amor que siente por su pareja y lo ilusionados que se encuentran ambos por su reciente paternidad.
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MOTIVE
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MOTIVE
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'PERDIDA'
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'UNA CENICIENTA DE MODA'
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'NO HAY DOS SIN TRES'
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'LA DECISIÓN (EN NOMBRE DEL AMOR)'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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PLANETA CALLEJA
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PLANETA CALLEJA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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RÍO SALVAJE
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CUARTO MILENIO
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