Kike Calleja se emociona buceando entre salmones en el río Sella 🐟🐟🐟

Kike Calleja no ha acertado con la manera de pescar un salmón en el río Sella, pero eso no significa que nuestro aventurero esté dispuesto a rendirse en su empeño. Por primera vez en su vida, Kike se ha puesto un traje de buzo y se ha lanzado a las pozas en las que los salmones esperan las grandes lluvias para dejarse llevar por el caudal. Acompañado de su cámara, Kike ha buceado hasta encontrar un grupo de maravillosos ejemplares que le han hecho vivir uno de los momentos más emocionantes de su carrera: “Estoy más nervioso que cuando voy a pescar, esto no lo he hecho nunca”.