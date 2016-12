Maribel Sanz no ha explotado económicamente a sus ex, según el ‘Poli’

Las preguntas del ‘Poli’ a Maribel Sanz se han centrado en el terreno personal. En primer lugar, ha negado que quiera retomar su relación con Sergio Dalma y la máquina le ha dado la razón, pero también ha negado que haya utilizado económicamente a sus parejas y el Poli determina que dice la verdad: “Para mí esta pregunta era muy importante, siempre se me ha tachado como que he vivido de ellos y no me han dado nada, solo una pensión no completa para el hijo que tenemos en común”.