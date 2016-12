Carlos, a Mónica: “Creo que no sientes nada, pero no entiendo por qué hablas tanto de mí”

A lo largo de toda la ‘SLVM Snow Week’, si Mónica Hoyos sigue sintiendo algo por su ex, Carlos Lozano, ha sido motivo de discordia. Sobre todo por Miriam, actual pareja de Carlos, que observaba desde la lejanía con estupor. Ahora, se despejan las dudas, Carlos cree que Mónica no siente ya nada por él, aunque no entiende por qué le menciona tanto y Mónica replica que el reality ha influido, eso sí, deja muy claro que de sentimientos nada de nada. Por su parte, el presentador cree que el mundo está empeñado en que él está celoso de su ex, pero lo niega una y otra vez y explica que siempre le tendrá cariño porque es la madre de su hija.