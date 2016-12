Mónica Hoyos rompe a llorar con el duro mensaje de Ivonne Reyes

Mónica Hoyos no ha tardado en llorar en el momento clave de la 'SLVM Snow Week'. Ivonne Reyes, amiga íntima de Mónica,ha querido mandarle un bonito mensaje. Asegura que Mónica "se dejó la piel" en salvar a Carlos Lozano en 'GH VIP', y añade: "Yo no lo entendía". El consejo que le da a su amiga es que "hay que relajarse y divertirse, nada de peleas". Mónica se ha emocionado con la situación afirmando que ha sido un año complicado porque "le he caído mal a todo el mundo".