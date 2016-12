La novia de Rafa, muy ofendida: “No has pensado en mí, pensabas en el reality”

Macarena no daba crédito, confiaba mucho en Rafa pero cuando vio las imágenes, empezó a desconfiar. No entendía que su chico se hubiera besado con Mónica Hoyos delante de toda España y, ahora, Rafa ha explicado que solo formaba parte de un juego. Macarena ha entrado en el plató por sorpresa y, aunque al principio le ha dado un beso, luego le ha dicho muy claro lo que pensaba: “Estoy muy dolida, no has pensado en mí, has pensado en el reality”.