El reto del polvorón de Rafa Mora y Maribel

En ‘Sálvame’ se come y lo sabes. Por eso el candidato a ocupar una de las sillas debe tener la suficiente capacidad de hablar mientras merienda. Una de las pruebas para conseguir la silla de colaborador en ‘Sálvame’ ha sido comerse un polvorón. Pero no, no ha quedado ahí la cosa: con el producto navideño en la boca debían debatir con otro de sus posibles futuros compañeros. Rafa ha ido a por Mila Ximénez y Maribel a por Kiko Hernández.