K. Calleja, sobre Terelu: "Nos queremos mucho, tenemos la relación que queremos"

Parece que a Carmen Borrego le encantaría tener como cuñado a Kike Calleja y siempre que puede se lo hace saber. ¿Pero está Kike Calleja enamorado de Terelu Campos? "Nosotros nos tenemos muchísimo cariño y en la vida nunca puedes decir que de este agua no beberé", ha explicado el reportero, y ha añadido que ellos tienen la relación que quieren y están muy a gusto así, "ahora mismo no hay nada pero en un futuro no te puedo decir...", ha subrayado.