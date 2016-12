Kiko Hernández, a Borja, marido de Chiqui: "Eres un vago"

Parece que Chiqui y su marido están en crisis tras la participación de la exconcursante de 'GH' en 'Sálvame Snow Week'. Según Borja, los compañeros de reality de Chiqui le han comido la cabeza y han hecho que se enfriara su relación. Pero Kiko Hernández piensa que él tiene la culpa de esta crisis, "eres un vago, no has hecho nada para salvar tu matrimonio. No has hecho nada para reconquistarla otra vez a tu Chiqui. No has hecho nada para encontrar trabajo", ha asegurado el colaborador.