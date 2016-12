¿Por qué no hizo Rodri ‘edredoning’ en la casa?

Rodrigo ha confirmado que sigue con Bea y que la cosa va para largo. Ha reiterado que él en la calle no se hubiera fijado en una chica como ella, pero la casa de GH cambió su perspectiva al respecto. Nuestro colaborador, Kiko Hernandez, no se ha cortado en preguntarle por qué no fue más allá dentro de la casa con la ganadora de esta edición, a lo que él ha respondido: “creo que si lo vas a hacer mal mejor no hacerlo, y que para disfrutarlo al 100% es mejor hacerlo fuera”.