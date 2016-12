Terelu se derrumba en directo con Kike Calleja: "No tengo ningún problema con Mila"

La coba que ha dado el último docureality de 'Las Campos' está creando quebraderos de cabeza a Terelu. O eso imaginaban los colaboradores de 'Sálvame' que hoy han podido comprobar su estado anímico. Kike Calleja, expareja de Terelu, ha conectado en directo con ella para oir sus primeras palabras tras la emisión: "Me han llegado muchos mensajes al móvil que me inquietaban". Ante la famosa pelea en directo de Mila y Terelu, ambas han dejado que no tenían ningún problema la una con la otra, incluso Mila ha querido aclarar: "No soy su enemgia, se lo juro que no lo soy".