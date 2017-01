¡El clan Pantoja no se junta ni para celebrar la Nochevieja!

Ya hemos entrado en el nuevo año y la familia Pantoja aún no se ha juntado para pasar estas fiestas. Kiko Rivera ha pasado la Nochevieja con sus hijos, su pareja y su madre, pero Chabelita no ha hecho acto de presencia. Los hermanos no han coincidido aún, ya que fue Kiko quien faltó en Nochebuena. ¿Será la Noche de Reyes esa noche mágica cuando por fin la familia se junte en Cantora?