Terelu Campos: “Por encima de todo está lo que quiero a mi madre”

A pesar de todas las polémicas, Terelu Campos ha dejado claro que su madre y su hermana son vitales para ella. Asegura que su relación es “maravillosa” y natural: han viajado juntas, han salido, le ayudó a salir de un momento complicado a los 18 años… "Lo que me duele de todo esto es que se intente dar una imagen que no es, mi relación es maravillosa y, con las cosas que nos gusten o no la una de la otra, por encima de todo está lo que quiero a mi madre”, ha dicho Terelu.