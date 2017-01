¡Lydia no aguanta más a Matamoros!

No es la primera vez que Lydia sale agobiada del plató de ‘Sálvame’, pero esta vez el detonante ha sido Kiko Matamoros. “Haces todas las tardes lo mismo, eres muy pesado”, le ha dicho nuestra colaboradora, ya que este estaba todo el rato interrumpiéndola. No hacía más que meterle cizaña y ha conseguido que Lydia se agobiase. “Yo no aguanto el 2017 haciendo la misma chorrada todas las tardes”, ha dicho enfadada la colaboradora.