¿Cómo se vendieron las fotos de Edmundo?

Gustavo González ha explicado que en su agencia tuvo unas fotos de Edmundo pero decidió “dar largas” al fotógrafo diciendo que no se vendían. Gustavo avisó a Terelu, le dijo que no veía nada preocupante pero, paralelamente, sabe que hubo un fotógrafo que se puso en contacto con Terelu a través de una tercera persona: “Deduzco que la intención no era venderlas sino negociar de otra manera”. Matamoros tenía la misma información pero con un matiz, que la intención del fotógrafo era proponer un intercambio.