Belén, sobre Toño: "No voy a entrar más, que él haga su concurso"

Belén Esteban quiere mantenerse al margen y se niega a opinar sobre el paso de Toño por 'Gran Hermano VIP'. "Me han llamado para ir a debatir pero he dicho que no. Aunque no tengo que esconderme de nada, no voy a estar con amigos y familiares en un plató ni tampoco voy a subir a la casa como otras veces". Belén se ha acercado a Guadalix en varias ediciones pero asegura que esta vez no lo hará. "No es por cobardía, es porque tengo un juicio pendiente", se ha justificado.