Laura Fa: “La que ha intentado que esté incómoda lo ha conseguido”

Laura Fa tuvo que pedir perdón por hacer pública una confidencia que le había hecho Belén Esteban y algún que otro cotilleo de ‘Sálvame’ tras las cámaras. Laura pidió perdón a Belén, pero esto le ha supuesto un desencuentro con la mayor parte de los colaboradores. En su reencuentro, ha vuelto a pedir perdón, cree que ha pagado “la novatada” y asegura que no actúa con maldad. “Pasé mala noche porque me pareció un aquelarre innecesario”, se ha quejado Laura y, sin dar nombres, ha dicho que quien ha intentado que se sienta incómoda lo ha conseguida. Ante sus palabras, Mila Ximénez le ha contestado: “Estás llorando desde que has entrado”.